Martino: "Fondamentale non perdere a Milano, a Firenze non sarà una passeggiata per il Milan"

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Inter-Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli normalmente soffre di più le medio piccole e non le grandi. Se facciamo poi un paragone con lo scontro col Verona, possiamo dire che il Milan rispetto agli azzurri è stato molto più fortunato. Ha vinto rimontando dallo 0-2 con un clamoroso autogol di Gunter, il Napoli invece è stato svantaggiato dall’arbitro. La sfida al Meazza è una di quelle toste, il Napoli ha sempre sofferto a Milano e la storia dice che esce quasi sempre sconfitto contro Inter e Milan a San Siro. Sarebbe fondamentale non perdere per non far rientrare l’Inter nella lotta scudetto. Bisogna guardare anche la prestazione, ma tenere a sette punti di distanza l’Inter sarebbe un ottimo risultato. Poi voglio vedere cosa farà il Milan a Firenze, di questi momenti giocare contro la Fiorentina non è una cosa facile e il Napoli lì ha vinto.

La sosta può favorire più il Napoli o l’Inter? Bisogna vedere come rientrano tutti i nazionali dalle varie parti del mondo, allo stato attuale mi sento di dire che la sosta non favorisca nessuna delle due squadre. Non vorrei che dopo un pareggio casalingo l’ambiente si demoralizzi troppo, l’autoflagellazione non fa mai bene e il Napoli a volte si fa prendere dalla depressione. Non bisogna trovare fantasmi e andare oltre. Così come inizio stagione criticavo un eccessivo pessimismo dalla mancata Champions, così quest’anno bisogna stare più tranquilli e capire che ogni tanto può starci un pareggio. Non si possono mica vincerle tutte”.