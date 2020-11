Martino: "Gattuso proseguirà sul 4-2-3-1, cambio solo in caso di emergenza"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal: "Molto dipenderà dalla presenza in campo di Bakayoko, credo sia fondamentale per il 4-2-3-1. Credo possa scendere in campo dal primo minuto, e dunque do chances per questo modulo e difficilmente credo che Gattuso possa tornare indietro se non per qualche emergenza".