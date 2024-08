Martino gioisce: "Una grande emozione tornare a fare le radiocronache ufficiali"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto Carmine Martino, giornalista: "Il gol del Napoli è un’emozione unica, ne ho raccontati tanti, ma è sempre come fosse la prima volta. Chi ama il calcio, la maglia azzurra, riesce ad avere vibrazioni particolari. Credo sia davvero un enorme piacere avere quest’opportunità e ringrazio tutti per avermela data. Il mio urlo di gioia nasce in maniera molto spontanea.

Ho iniziato a seguire il Napoli dal 1984, ci tengo davvero tanto alla squadra, i vecchi giornalisti mi invidiavano, perché arrivai giovane e subito cominciai a lavorare con le radiocronache. Se immaginavo di diventare il cantore del Napoli? Lo speravo (ride, ndr). Ci ho sperato fino alla fine, è bellissimo. Napoli di Conte? L’importante è raggiungere la zona Champions, dov’è sempre stata, ma quello è l’obiettivo giusto e principale".