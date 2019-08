Martino: "Icardi rappresenta la sicurezza di un bomber, ma può darla anche Milik..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha analizzato il momento del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Llorente al Napoli? In Spagna se ne parla, ma i titoloni sono per Rodrigo all'Atletico Madrid, con i colchoneros che rinunciano definitivamente a James. Icardi rappresenta la sicurezza di avere un bomber che può fare gol a grappoli, ma credo che lo stesso si possa ottenere con Milik. Llorente e Milik potrebbero giocare anche insieme, lo spagnolo è forte nel gioco aereo ma ti dà anche la possibilità di far salire la squadra ed aprire gli spazi".