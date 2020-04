Martino: "Il calcio è la terza industria italiana, poi assume anche funzione sociale..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il calcio è la terza industria italiana, altrimenti sarebbe tutti in vacanza a pensare cosa accadrà dopo l'estate. Se ci stiamo ancora ragionando è solo per questioni prettamente economiche, poi è anche vero che il calcio ha anche una funzione sociale. Se si riuscisse a ripartire sarebbe un segnale positivo per tutti il paese, anche dal punto di vista psicologico per noi che stiamo trascorrendo giornate molto difficili".