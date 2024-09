Martino: “Il Napoli aveva bisogno da anni di uno come McTominay”

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il radiocronista Carmine Martino per commentare Juventus-Napoli: “Non mi sembra che ci sia l’ammazza-campionato. L’Inter è a -7 rispetto all’anno scorso e il Milan è a - 4. Il Napoli è a +2, ma ebbe un inizio dignitoso l’anno scorso prima di calare strada facendo. A Torino ho visto soprattutto una squadra molto equilibrata, che ha concesso pochissimo agli avversari, non ha corso gravi pericoli e che ha costruito quello che poteva. Si può essere moderatamente ottimisti per il futuro, aspettandosi di più dagli attaccanti.

Scott McTominay? Forse è stato il migliore in campo, sicuramente tra i migliori. I giocatori stanno pagando l’impatto del cambiamento. Passare dalla Premier League alla Serie A non è facile. Al di là delle giocate, del senso di posizione, dell’atletismo e della fisicità mi ha colpito il modo di inserirsi e integrarsi nella squadra cercando di far uscire fuori la sua determinazione. Il Napoli aveva bisogno da anni di un giocatore come McTominay.

La partita di Coppa Italia contro il Palermo non sarà facile e lì si capirà quanto la squadra di Antonio Conte sia cresciuta a livello mentale. Conte chiede sempre grande impegno e concentrazione ai suoi giocatori. Le coppe sono importanti soprattutto per le squadre come il Napoli che sono in grado di poter allestire una rosa di 22 giocatori di buon livello”.