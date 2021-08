Martino: "Malumore tifosi? L'ambiente napoletano vive sempre sensazioni negative"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino: "L'ambiente vive sempre una sensazione estremamente negativa. Non si può dire che il Napoli abbia investito, ma neanche che ha ceduto e se dovesse farlo poi interverrebbe. La formazione è la stessa dell'anno scorso e per essere competitivi anche in Europa forse servirebbe qualche inserimento. Io ho sempre difeso Gattuso, ma il Napoli ora ha un allenatore sicuramente più esperto".