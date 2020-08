Martino: "Napoli al top, al Camp Nou più tempo passa e meglio è per gli azzurri"

Nel corso della diretta su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carmine Martino, giornalista Mediaset, questo il suo pensiero per la gara di stasera al Camp Nou: "Sarà fondamentale la prima mezz'ora, col passare dei minuti potrà crescerà la possibilità di fare l'impresa. Non dimentichiamo che il Barcellona è reduce dalle vacanze ed passato un po' di tempo dalla fine della Liga, invece il Napoli è già ben rodato. La squadra di Gattuso ha dimostrato contro la Lazio di essere al top della condizione e quindi potrà correre per 90 minuti, anzi ci sarà un crescendo, più tempo passa e meglio sarà per il Napoli. Infatti ricordiamo anche la panchina corta che ha il Barcellona, saranno anche grandi campioni ma sono in tredici. Il Napoli invece con i cinque cambi, potrà colmare le lacune che potranno esserci dal punto di vista tecnico".