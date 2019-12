Martino: "Napoli ha bisogno di un punto fermo in mediana, serve calciatore di alto profilo"

Carmine Martino, radiocronista delle partite del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli ha bisogno di un regista, ma Torreira non risolverebbe completamente i problemi, sebbene sia un gran giocatore che gioca in Premier League. Il club azzurro già lo seguiva, sembrava che stesse di arrivare, poi lui scelse l'Arsenal. Non credo sia una pista semplice. Il Napoli deve però assolutamente acquistare un punto fermo in quella zona del campo. Bisogna fare il salto di qualità con un calciatore di alto profilo".