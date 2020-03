Martino: "Napoli ha dominato col Torino, grazie a Gattuso la squadra è guarita"

Carmine Martino, radiocronista delle partite del Napoli per Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, nel corso di 'Radio Goal' si è così espresso: "Il difetto di non chiudere le partite il Napoli se lo porta dietro da tempo, da prima che scoppiasse la crisi dalla quale pare che si sia usciti. Ci sono dei numeri inequivocabili che legittimano Gattuso. Ha vinto in casa contro un avversario ostico come il Torino, il Napoli ha giocato bene, ha dominato. Credo che si possa dire che la squadra è guarita".