Martino: "Non credo si giochi Barça-Napoli. La Spagna sta adottando misure rigide"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio per via dell'emergenza Coronavirus: "Credo che il Napoli non giocherà col Barcellona. Al Napoli converrebbe pure giocare, ma parliamo solo di calcio, ci sono cose più importanti. Se la Roma non parte per la Spagna ci sarà il 3-0 a tavolino.

Blocco campionato in Spagna? In Spagna stanno cominciando a prendere misure più rigide rispetto a qualche settimana fa per contrastare la diffusione del virus