Martino sbotta: "Gli arbitri hanno massacrato il Napoli per tutta la stagione!"

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli nei match degli azzurri, ha sbottato nel suo intervento a 'Radio Goal': "Gli arbitri hanno minato il campionato del Napoli. Gli arbitri hanno massacrato il Napoli. E se ne accorgono solo ora. Adesso vogliono far vedere gli episodi, se ne accorgono soltanto adesso. Ma è da tutto il campionato che è così. La partita contro il Lecce è la fotografia dell'intera stagione. Le difficoltà della squadra sono evidenti. Gattuso ci sta provando, ha ottenuto qualcosa anche grazie agli acquisti, ma rimane questo problema della mente non libera. I problemi sono testa e arbitri. Da Napoli-Cagliari in avanti il Napoli è stato massacrato".