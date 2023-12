Martino se la prende con la preparazione: "Quest'anno mai visto correre il Napoli 90' di fila"

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ora è arrivato il momento di Mazzarri che ha avuto pochissimo tempo a disposizione per dare qualcosa di suo. Adesso deve intervenire assolutamente perchè questa squadra, con qualche accorgimento, può diventare competitiva e centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions.

Però il Napoli deve ritrovare anche Osimhen e Kvaratskhelia. Il Napoli ha avuto un crollo fisico e mentale ad un certo punto, tutti sono andati in paura e l’Inter ha trovato la via del goal che ha dato sicurezza alla squadra di Inzaghi. Il Napoli dell’anno scorso correva per 90 minuti, ma la squadra era stata studiata nei minimi particolari. E’ dalla prima giornata di quest’anno che non ho visto correre bene la squadra”.