Martino su Manolas e Koulibaly: "Forse Ancelotti non era un visionario..."

Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal: "Forse Ancelotti non era un visionario, ieri c'è stata una grande prova da parte di Manolas e Koulibaly. Nel secondo tempo è stato un grande Napoli. Serviva qualcosa nella ripresa e Osimhen ha cambiato volto alla squadra. Lozano? Voto 7- ma ha giocato molto bene, mi è piaciuto. Poco meno di 7 solo perché in difesa deve migliorare. Per la prima volta da quando è a Napoli è al top della condizione".