Martino sul rinnovo di Mertens: "Resto ottimista, sembra stia facendo di tutto per restare"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': “Pjanic al Napoli? E' sicuramente un giocatore esperto, dotato di grandi numeri. Forse nel centrocampo del Napoli ci sarebbe già Lobotka, anche se il bosniaco può giocare più avanzato. Mi aspetterei un giocatore più dotato dal punto di vista fisico, viste anche le indicazioni date da Spalletti. Però se sta bene fisicamente ed è ancora motivato, come fai a rifiutare Pjanic anche se è ormai in un’età già avanzata. Ha tutte le carte in regola per essere un giocatore dalla mentalità vincente, capace di gestire anche i momenti più difficili nelle gare più complicate.

Rinnovo di Mertens? Dopo quello successo anche per Insigne, meglio andare con i piedi di piombo. Non si può mai sapere, anche se mi sembra che Dries stia facendo di tutto per restare in questa città e proseguire la sua avventura a Napoli. Continuo ad essere ottimista, anche se Mertens ha grandi estimatori in Europa. Nell’ultima gara al Maradona ha dimostrato di essere anche un 10 con i fiocchi, ha iniziato esterno, poi si è inventato prima punta ed ora sta chiudendo la sua carriera addirittura da trequartista".