Martino sulla formazione: "Sarà rivoluzione in attacco. Possibile spazio per Ghoulam"

Carmine Martino, radiocronista di Kiss Kiss, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal per le ultime in vista del Torino: "Ghoulam, con un risultato magari già consolidato, potrebbe trovare spazio a gara in corso. Sinceramente credo che sia difficile vederlo dall'inizio. Mi aspetto tre cambi in attacco: Politano, Milik ed Elmas. Poi Allan o un altro a centrocampo. Vedremo Lobotka se giocherà. In difesa credo giocherà Hysaj, vediamo se a destra oppure a sinistra" le sue parole.