Martino: "Torreira? Simile ad Allan, si potrebbe pensare a un ex calciatore di Gattuso"

Nel suo editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino ha commentato le voci su Torreira: "Come giocatore mi piace, è più adatto di Allan a fare il play, ma sono due calciatori anche fisicamente simili. Per il ruolo di regista vedrei bene uno come Bakayoko, che Gattuso ha avuto al Milan, ovvero un giocatore che aggiunga anche centimetri alla squadra. Oppure sceglierei un giocatore più tecnico. In Italia il migliore è Tonali che, ovviamente, costa tanto".