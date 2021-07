Martino: "Un grande Spalletti in ritiro, ottima la sua strategia comunicativa"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto il radiocronista di Radio Kiss Kiss Carmine Martino: "Mi aspettavo un grande Spalletti in ritiro, e ne stiamo avendo conferma. Credo che in questa pausa di riflessione ha avuto modo di pensare ad una diversa strategia comunicativa, che per ora è stata ottima.

Rinnovo Insigne? Sarà una lunga telenovela, ma credo che alle fine ci sarà il lieto fine. Sarebbe già emerso qualcosa se il capitano fosse finito nel mirino di qualche altra società. Sono tutti grandi professionisti e giustamente ognuno pensa ai propri interessi economici, ma il fatto che nessuna squadra si è fatta avanti è una cosa molto positiva. Credo che senza proposte concrete, facendo un po’ di sacrifici si troverà un accordo col Napoli.

Inaugurazione stadio Maradona saltata? Pessima figura. Quando c’è di mezzo Maradona, anche da morto, c’è sempre caos e si alzano polveroni purtroppo. Non si riesce a trovare una soluzione neanche per una cerimonia ufficiale, è davvero assurdo, spero che si trovi una soluzione che vada bene per tutti. Non bisogna pensare ai propri scopi personali ma solo a Diego.”