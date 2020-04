Martino: "Vogliono dipingere un Sud cialtrone ed anarchico, napoletani hanno dato dimostrazione"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Troppa gente in giro? Leggi i dati che sono positivi rispetto ai giorni scorsi ed allora ti rilassi, sta arrivando anche Pasqua. Noi napoletani siamo stati bravissimi, abbiamo dato una grande dimostrazione di attaccamento alla vita ed al rispetto delle regole. Qualcuno continua a dipingerci come un Sud cialtrone ed anarchico, ma non è cosi. In questi giorni bisogna stare ancora più attenti, gli esperti ce lo stanno dicendo. Non bisogna abbassare la guardia".