Martorelli: “Conte è sinonimo di garanzia. Vediamo che mercato farà il Napoli”

© foto di Federico De Luca

Intervistato in esclusiva da TMW, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del mercato che sta per iniziare. O meglio, che è già iniziato col valzer delle panchine: "Il mercato, in questo momento, si è focalizzato sui cambi di moltissime panchine in A. Erano tutte cose prevedibili. La scelta di Conte di andare a Napoli creerà maggiori attese. Si sapeva di Motta alla Juve o Italiano al Bologna, mentre De Laurentiis ha sistemato quello che l'anno scorso non era stato in grado di fare con oculatezza".

Conte sinonimo di Garanzia per un progetto vincente?

"Conte è sinonimo di garanzia perché è un grande professionista e un grande allenatore. Dipenderà poi dal mercato che il Napoli andrà a fare. L'Inter sarà favorita ma Juventus e Milan miglioreranno gli organici come la Roma. Il Napoli bisognerà aspettare il primo di settembre per una valutazione della squadra a disposizione di Conte. Per il momento dobbiamo temporeggiare e capire cosa farà la società. Vediamo le problematiche che ci sono con Di Lorenzo e Kvaratskhelia, Osimhen partirà e poi vedremo gli arrivi".