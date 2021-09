Martorelli difende la Juve: "La gara di Napoli non fa testo, mancavano tanti titolari!"

A Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, è intervenuto per parlare di Juventus l'agente Giocondo Martorelli: "La campagna acquisti non si è praticamente verificata. Mancheranno i gol di Ronaldo, che non è stato sostituito all'altezza. La partita di Napoli non fa testo, mancavano Dybala, Cuadrado, Chiesa e altri titolari. Il futuro è tutto nelle mani di Allegri, ma non è più la squadra per quel tipo di rimonta e le squadre che gli sono diverse, è un campionato molto livellato. In questo momento la Juve non è la squadra del primo Allegri e credo lo sappia anche lui. Ma con la qualità, lo spessore della Juventus, c'è tutto il tempo per recuperare. Può fare un campionato da protagonista".