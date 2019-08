Martorelli: "Icardi vuole restare all'Inter, ma non è escluso che il Napoli possa convincerlo..."

Giocondo Martorelli, operatore di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "L'affare Icardi dipende soltanto dalla volontà del ragazzo. Posso garantire che da febbrario Juve e Inter hanno parlato seriamente di uno scambio con Dybala perché avrebbero creato, oltre ad un discorso tecnico, una plusvalenza notevolissima. Non è vero che Icardi non l'avrebbe dato alla Juve. Ma adesso i discorsi sono cambiati. Era una situazione che calzava a pennello, ma non si è andati fino in fondo. Icardi vuole restare all'Inter, ma non è da escludere che il Napoli possa convincerlo".