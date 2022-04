Martorelli: "Kvaratskhelia? Se Giuntoli fa questo investimento, ho motivo di credere sia valido”

Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli

TuttoNapoli.net

“Caso plusvalenze tutti assolti? Non c’erano i presupposti per dare delle condanne. Fare valutazioni tecniche abbinate all’aspetto economico è complicato. Sicuramente è una cosa anomala da mettere a posto per il futuro, ma non c’è reato. Giusto che nessuno paghi”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Che mercato sarà quello estivo?

“Non cambierà molto rispetto a quello precedente, o addirittura gennaio che nessuno immaginava fosse faraonico. Dipenderà anche dalle uscite che faranno le società, ma tutte le squadre hanno problemi economici”.

Il Napoli punta sul giovane Kvaratskhelia.

“Se Giuntoli farà fare questo investimento al Napoli ho motivo di credere che sia valido”.