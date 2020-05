Mastella tuona: "La serie A del Benevento non va messa in discussione!"

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Non capisco perché anche in questo caso si debbe aspettare la decisione della Merkel. I tifosi e i club sono in attesa di una certezza: se non si riprende il campionato, è inutile allenarsi. C’è una decisione netta da prendere. In Francia hanno fermato tutto, la Germania può andare avanti, il Governo scegliesse senza remore. Ovviamente la serie A del Benevento non va messa in discussione: ha 22 punti di vantaggio e ho ascoltato tante proposte assurde, quella di conservare questo vantaggio nel prossimo campionato di B”.