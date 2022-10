Materazzi: "Diego era Dio. Il San Paolo ruggiva nel giorno del 2° scudetto, io c'ero"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, ha ricordato Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, ha ricordato Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno al quotidiano argentino La Nacion: "Diego era Diego. Era Dio… Ero allo stadio San Paolo quando il Napoli vinse il secondo scudetto con Maradona. Ero in campo il 29 aprile 1990 il giorno del secondo scudetto della squadra azzurra. Ricordo ogni istante di quella straordinaria giornata al San Paolo di Fuorigrotta. Lo stadio ruggiva, lo ricordo come se fosse oggi… Cross di Diego con un colpo di testa di Marco Baroni. Avevo 16 anni il giorno del secondo scudetto del Napoli di Maradona. Sono andato con mio padre che allenava la Lazio, volevo esserci ad ogni costo, ricordo tutto di quella incredibile giornata partenopea".