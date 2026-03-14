Matic e gli anni con Conte: "L’unico ostacolo furono i doppi allenamenti…”

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Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ha ricordato con affetto gli anni trascorsi sotto la guida di Antonio Conte al Chelsea in Inghilterra. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista serbo non ha dubbi: «Il mio rapporto con Conte? Benissimo, grande tecnico e grande uomo».

"L'unico ostacolo iniziale fu l'adattamento ai doppi allenamenti voluti dal tecnico pugliese, una metodologia insolita per il calcio inglese. Ma la squadra si incontrò a metà strada con le richieste del mister, e il risultato fu la conquista alla fine della stagione della Premier League". Un'altra testimonianza che conferma come il metodo Conte, esigente ma vincente, lasci il segno ovunque venga applicato.