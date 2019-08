Matthaus: "Ancelotti perfetto per James, nel contesto di Napoli sarebbe finalmente libero"

“James è un grande giocatore, ma ha bisogno dell'allenatore giusto e della giusta posizione in campo. Né il Bayern né il Real Madrid giocano con un 10 nel loro sistema. James non può giocare confinato su una fascia, deve farlo al centro”. Lo ha detto Lothar Matthaus in un’intervista rilasciata ad As. “È un giocatore che sembra a disagio quando non è nella sua posizione o quando deve difendere. Con la Colombia gioca dietro l'attaccante e fa quello che vuole, come fa Messi a Barcellona. È un problema perché non ci sono molte grandi squadre che giocano con un trequartista. Sembra un ragazzo eccezionale e ha una famiglia formidabile, ma sì, si sentiva un po' fuori dal contesto. Ad esempio, quando il Bayern ha vinto il campionato, abbiamo cenato per festeggiarlo tutti insieme ed è stato messo da parte in un angolo, lontano dal resto della squadra. Non si è unito al resto del gruppo. Non l'ho visto felice. Quasi non ha celebrato il titolo ed è stato in disparte due o tre ore. Stava bene in città, ma non tanto nella squadra".

Il Napoli? “Sarebbe una buona opzione per lui con l'Ancelotti come allenatore. Con lui sarebbe certamente più libero”.