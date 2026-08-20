Mauro consiglia la Juve e fa il nome: “Se lo prendi, ti avvicini a Inter e Napoli”

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Massimo Mauro analizza il mercato della Juventus e indica in Joshua Zirkzee il possibile acquisto in grado di avvicinare i bianconeri a Inter e Napoli

Massimo Mauro ha analizzato il mercato della Juventus anche in prospettiva della prossima stagione. L’ex centrocampista, che ha vestito le maglie di Napoli e Juventus, ha individuato in un eventuale arrivo di Joshua Zirkzee un’operazione capace di cambiare le ambizioni dei bianconeri nella corsa allo scudetto. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Se i bianconeri prendono Zirkzee si avvicinano molto a Inter e Napoli per quanto riguarda la corsa scudetto. In questo momento hanno qualcosa in meno, anche se sono arrivati giocatori di valore. Oggi la Juve in campionato è da terzo posto”.

Mauro: “Preferisco elementi più freschi”

L’ex giocatore si è soffermato anche sulla possibilità di puntare su Franck Kessié, manifestando una chiara preferenza per calciatori più giovani e con maggiore prospettiva: “Kessie? Secondo me non devono arrivare giocatori a fine carriera, preferisco elementi più freschi, come per esempio Alajbegovic”. Per Mauro, dunque, la Juventus dovrebbe proseguire sulla strada di un mercato orientato verso profili giovani, in grado di garantire un contributo immediato ma anche prospettive di crescita nel medio-lungo periodo.