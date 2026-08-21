Live Genoa-Napoli, Allegri in conferenza stampa: dalle 14 su Tuttonapoli

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Torna il campionato e tornano anche le conferenze stampa a Castel Volturno. È fissato per le ore 14 di quest'oggi l'appuntamento con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che presenterà la sfida di Marassi contro il Genoa, in programma per la prima giornata di campionato sabato sera. Il tecnico livornese avrà l'occasione per fare il punto sulla condizione della squadra alla vigilia del suo esordio ufficiale sulla panchina azzurra, tra le scelte di formazione ancora da sciogliere e le prime indicazioni sull'approccio alla nuova stagione. Come di consueto, potete seguire la conferenza stampa in tempo reale suTuttonapoli.net e commentarla su Radio Tutto Napoli.

14.00 - Inizia la conferenza stampa