Podcast Futuro Anguissa, Gautieri: "Inutile attendere se vuole andar via, si trovi subito una soluzione"

vedi letture

L'allenatore Carmine Gautieri è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si fa un gran parlare del futuro di Anguissa. Che strada vedi come più probabile e più funzionale per entrambe le parti: andare a scadenza o affrettare una cessione?

"Bisogna trovare la soluzione giusta per entrambi. Evidentemente il giocatore non vuole proseguire con il Napoli e, con l'aiuto dei procuratori, vorrà probabilmente aspettare fine stagione per monetizzare. Di conseguenza il Napoli perderà un giocatore importante a zero. Quando un giocatore non vuole restare è inutile perdere tempo: bisogna trovare la soluzione giusta per entrambi il prima possibile."

C'è anche la possibilità che un giocatore scontento prosegua da professionista fino alla scadenza, mantenendo un alto livello per non pregiudicare il proprio futuro. Come la vedi?

"Sì, d'accordissimo, però purtroppo nel calcio di oggi bisogna essere chiari: il giocatore non ragiona sempre con la propria testa, ragiona spesso con quella del procuratore. Quando ci sono queste situazioni si cerca di capire come prendere quanto più possibile, perché poi funziona così. Secondo il mio punto di vista bisogna trovare la soluzione giusta per entrambi subito. È inutile aspettare un anno, avere un giocatore contro voglia, che poi arriverà a parametro zero senza che il Napoli possa ricavare nulla, con le prestazioni di quest'anno che non sappiamo nemmeno come potranno essere."

Come si presenta il Napoli a questo inizio di campionato rispetto alle altre big, anche considerando il cambio in panchina?

"Penso che il Napoli oggi abbia tutto per puntare a qualcosa di importante. C'è un allenatore straordinario come Massimiliano Allegri, che ha vinto tantissimi titoli ed è abituato a vincere, c'è una rosa importante, c'è un ambiente straordinario. Una giornata di campionato è sempre un rebus e non sappiamo mai cosa può succedere, però il Napoli è una squadra che può puntare al titolo e ci sono tutte le condizioni per fare bene."