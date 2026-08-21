Genoa-Napoli, quattro azzurri out: Allegri ha scelto il primo 11 della stagione

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Genoa-Napoli, le ultimissime di formazione

Il Napoli è pronto a partire verso Genova. La vigilia dell’esordio in campionato comincia di buon mattino: Allegri ha fissato anche oggi la seduta in mattinata, l’ultima prima della partenza per la Liguria nel pomeriggio, racconta quest'oggi il Corrierre dello Sport. Poche ore ancora per sistemare gli ultimi dettagli, poi domani sera, alle 20.45, sarà finalmente campionato. Non ci saranno Buongiorno, Marianucci, Neres e Beukema, con gli ultimi due che puntano a recuperare per la seconda giornata,

Allegri, la formazione per il Genoa è fatta

Intanto Allegri ha ormai in testa la prima formazione ufficiale della stagione. Secondo il quotidiano sportivo ci saranno: in porta Meret, davanti a lui Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Rafa Marin al centro e Spinazzola, favorito su Olivera, a sinistra. A centrocampo il terzetto del quarto scudetto: Anguissa, Lobotka e McTominay. De Bruyne dovrebbe partire dalla panchin visto che è rientrato dalle vacanze post-mondiale il 5 agosto, pur essendo già in buone condizioni. In attacco Hojlund con Politano a destra e Alisson Santos a sinistra.