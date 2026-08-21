Radio TN Da Conte a Allegri, Sechi: "Rrahmani mi fece capire una cosa sul tecnico..."

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Nicola Sechi a Radio Tutto Napoli: la vera anti-Inter, le aspettative sulla gestione di Massimiliano Allegri, il calciomercato

Nicola Sechi, giornalista Dazn, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Di seguito le dichiarazioni.

Come si presenta il Napoli a questa Serie A in relazione alle altre big?

"Non vedo nessuna che possa andare dietro l'Inter se non il Napoli. Gli acquisti del Napoli arrivano dagli infortuni, per esempio l'anno scorso sono stati fuori per tanto tempo De Bruyne e Anguissa, e poi quest'anno ci sarà Alisson Santos dall'inizio, sono molto curioso di vederlo. Per quanto riguarda le altre, vediamo Juve e Roma come completano il mercato".

Da Conte ad Allegri: cosa ti aspetti di diverso in questo Napoli?

"Dopo la partita con il Pisa ho intervistato Rrahmani, aveva detto davanti la telecamera, ovviamente, che avrebbero voluto continuare con Conte, poi però ha fatto un sorrisino facendo capire che dal punto di vista fisico era molto stressante. Per questo mi aspetto una certa gestione da parte di Allegri, lui sa gestire i campioni, deve farlo per esempio con De Bruyne dal punto di vista fisico e mentale. Io credo che Allegri già sapeva di questo mercato, Manna e De Laurentiis gli hanno detto che la rosa è già forte".