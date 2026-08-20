Tuttonapoli Genoa-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Allegri per il debutto

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Napoli-Genoa, probabili formazioni, ultime notizie, statistiche e dove vedere in TV il debutto di Massimiliano Allegri con gli azzurri in Serie A

Il Napoli si presenta a questa Serie A in un'estate di cambiamenti significativi: Antonio Conte ha lasciato la panchina dopo due anni che hanno portato con sé due trofei, moltissime emozioni e altrettante discussioni. A raccogliere la sua eredità è Massimiliano Allegri, proprio come accadde alla Juventus nel 2013: c'è grande curiosità per le prime scelte ufficiali del tecnico livornese e per cominciare a raccogliere le indicazioni della sua nuova proposta di gioco. Ad ospitare il Napoli è il Genoa di Daniele De Rossi, sabato 22 agosto alle ore 20:45, allo Stadio Luigi Ferraris: un test tutt'altro che semplice. Intanto, il calciomercato è ancora aperto e oltre a possibili nuovi acquisti, c'è ancora da scoprire il futuro di diversi calciatori azzurri, come Anguissa, Lucca, Noa Lang.

Come arriva il Napoli: il debutto di Allegri e l'emergenza in difesa tra infortuni e mercato

Massimiliano Allegri prepara il debutto a Marassi con una difesa ridotta a due centrali a cui si aggiunge il neoacquisto Benoît Badiashile, scelto dal club per rimpolpare il reparto. Buongiorno resterà fuori per diversi mesi, Beukema punta al rientro contro il Como alla seconda giornata, Marianucci è ai box per un problema al collaterale del ginocchio. Il centrale francese e Favasuli sono i rinforzi attesi in vista del debutto di sabato a Genova: entrambi dovrebbero essere arruolabili dalla panchina. Il 4-3-3 provato durante i ritiri estivi ha dato risposte incoraggianti e ora andrà verificato nelle partite ufficiali: Genoa, Como e Inter concentrate nella prima parte del calendario saranno dei test importanti.

Come arriva il Genoa: il poker all'Ascoli in Coppa Italia, il dubbio Havel, un precedente importante

Il Grifone arriva a questa partita forte del rotondo successo ottenuto in Coppa Italia contro l'Ascoli: dopo qualche problema iniziale, i rossoblù hanno travolto i marchigiani 4-1, con ottime indicazioni arrivate anche dal neoacquisto Havel, che però è in dubbio per la sfida a causa di un problema fisico. La squadra di Daniele De Rossi, in casa, proverà di nuovo a mettere a dura prova il Napoli, come già accaduto nella sfida dello scorso febbraio finita 2-3 per gli azzurri, con il rigore di Hojlund al 95' che scatenò numerose polemiche a causa delle dichiarazioni di Vergara, che se lo era procurato.

Le ultime sul Napoli: emergenza in difesa, De Bruyne verso la panchina

Massimiliano Allegri inizierà dal 4-3-3 che ha portato avanti per tutta la preparazione estiva. Tra i pali niente più alternanza come l'anno scorso, ma una scelta netta: è Meret il titolare, almeno per il momento. Sulle corsie di difesa, ci sarà capitan Di Lorenzo a destra, dall'altro lato è ballottaggio Spinazzola-Olivera, scelte obbligate invece al centro con i soli Rrahmani e Rafa Marin a disposizione, insieme forse a Badiashile che è appena arrivato. A centrocampo, fiducia al trio Anguissa-Lobotka-McTominay, verso la panchina quindi De Bruyne e Vergara, pronti a subentrare nella ripresa. In attacco ci saranno Politano e Alisson Santos ad affiancare Hojlund.

Le ultime sul Genoa: Baldanzi titolare, chance per Vitinha

Daniele De Rossi ha pochi dubbi di formazione per il suo 3-4-2-1. Bijlow in porta, linea difensiva a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo Frendrup e Sow in cabina di regia, quest'ultimo in vantaggio su Ellertsson, mentre sugli esterni agiranno Mitaj a sinistra e Norton-Cuffy a destra. Sulla trequarti la qualità di Baldanzi e Vitinha a supporto del centravanti Colombo.

GENOA (3-4-2-1) probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Ballottaggi: Sow-Ellertsson 55-45%

Indisponibili: Venturino, Havel (in dubbio)

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Beukema (in dubbio)

Le statistiche chiave

Il Napoli è rimasto imbattuto in 25 delle ultime 26 sfide contro il Genoa in Serie A. L'unico successo del Grifone risale al 6 febbraio 2021, quando la doppietta dell'ex Goran Pandev regalò ai rossoblù il successo per 2-1. Il Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite giocate alla prima giornata stagionale di Serie A, segnando 23 gol nel periodo con una media di 2.6 a partita.

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