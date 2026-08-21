Gabriel Jesus, il Napoli l'ha messo in cima! Si attende Lucca-Trabzonspor

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Calciomercato Napoli, le ultime sull'incastro in attacco

Il Napoli lavora alle uscite anche per sbloccare il colpo in attacco. Gabriel Jesus resta il preferito, il profilo individuato per completare il reparto, ma prima uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca dovrà partire e non in prestito ma a titolo definitivo. La novità riguarda proprio l'ex Udinese: per Lorenzo Lucca si è fatto vivo il Trabzonspor di Mohamed Salah ed una sua uscita sarebbe propedeutica all'arrivo del brasiliano, come scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.

Gabriel Jesus, il Napoli non può ancora affondare

E Gabriel Jesus? Intanto si allena con l’Arsenal,, ma è rimasto fuori dalla lista dei convocati insieme a Martinelli e Nwaneri. Una scelta legata soprattutto ai limiti numerici della rosa, ma che alimenta inevitabilmente le riflessioni sul futuro: "Il brasiliano ha un contratto fino al 2027, guadagna circa 6 milioni a stagione e l’Arsenal sa che questa può essere l’ultima occasione per monetizzare. Il Napoli lo osserva, ma senza poter ancora affondare il colpo. Sullo sfondo restano due alternative: Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea, per il quale è forte il pressing dell’Atletico Madrid, volato a Londra per discutere con i Blues", scrive il quotidiano.