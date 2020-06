Mauro: "Juve senza marcatore a sinistra, Callejon o Politano possono sfruttarlo"

Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A me Callejon piace moltissimo, ma anche Politano è un giocatore che palla al piede può creare cose importanti. Da quella parte ci sarà Alex Sandro, che non è un grande marcatore, quindi può essere una chiave. Ovviamente dipende dal tipo di partita che vuoi fare e, quindi, dipenderà da Gattuso. Io spesso giocavo in quel ruolo e quando c'era un terzino che attaccava era contenta, perché potevo sfruttarlo".