Mauro: "L'equilibrio non si compra al mercato, con l'Atalanta sfida tra squadra altalenanti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex azzurro ed opinionista tv Massimo Mauro: “L’equilibrio non si può comprare al mercato, bisogna praticarlo, bisogna realizzarlo e tutto ciò dipende dai comportamenti delle persone perché non è solo una cosa di campo, è anche una cosa di rapporti tra i giocatori, il presidente e l’allenatore. Il presidente ha il dovere di chiamare chi vuole e di parlare con tutti gli allenatori del mondo, con tutti i direttori sportivi e con tutti i giocatori ma c’è bisogno di una comunicazione più chiara tra i vari protagonisti".

Sulla partita con l’Atalanta: "Può capitare di tutto perché il Napoli ha dimostrato di fare partite straordinarie come fatto in campionato, però poi non è stato mai continuo, un po' come la Juve in campionato. Metto le due squadre sullo stesso piano quest'anno perché hanno fatto vedere partite straordinarie e brutte partite e contro l'Atalanta può capitare qualsiasi cosa perché se l'Atalanta gioca ai massimi livelli non auguro a nessuno di incontrarla. La differenza non la farà il sistema di gioco ma l’intensità”.