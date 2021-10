Mauro sentenzia: "Orsato in questo momento è il miglior arbitro italiano"

Intervenuto negli studi "Mediaset" nel corso di 'Tiki Taka', Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Napoli, va decisamente controcorrente su Orsato, arbitro di Juventus-Roma giocata domenica sera: "Per me Orsato in questo momento è il miglior arbitro italiano!". Queste le parole di Mauro sul fischietto, criticato aspramente per non aver concesso il vantaggio, e aver decretato il rigore per la Roma, nella sfida giocata con i bianconeri.