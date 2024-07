Mazzocchi svela: "Quando mi ha chiamato il Napoli i miei genitori sono scoppiati in lacrime"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è intervenuto direttamente dal ritiro di Dimaro all'incontro in piazza con i tifosi.

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, è intervenuto direttamente dal ritiro di Dimaro all'incontro in piazza con i tifosi: "Io inizialmente vedevo il Napoli molto in alto, molto lontano, e non riuscivo a guardarlo. Ho fatto le cose passo dopo passo, ho fatto tanti sacrifici e poi mi sono trovato qui. Vai avanti, fai i sacrifici e non mollare dinanzi alle avversità.

Conte? Stiamo lavorando tanto e bene. Promessa ai tifosi? Che alla base di tutto deve esserci sempre lo spirito di sacrificio, poi sicuramente le altre cose verranno da sé così. Prima emozione quando il Napoli si è interessato? L'ho detto ai miei genitori e loro sono scoppiati in lacrime, è stata un'emozione incredibile ed è una cosa che auguro a tutti di vivere".