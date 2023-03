Mazzoleni, il fratello: "Non era fallo di mano, ha fatto tutto bene"

"La decisione di convalidare il gol è stata di mio fratello? Non c’è una decisione vera e propria, la decisione è dell’arbitro".

" Non era fallo, mio fratello ha fatto tutto bene ", così Mario Mazzoleni , fratello di Paolo Mazzoleni , addetto VAR durante Inter-Juventus, ha giudicato così la scelta di convalidare la rete dei bianconeri ai microfoni di Sportitalia . " Tutti i gol, anche quelli più trasparenti e puliti, sono soggetti a una verifica del VAR. Quindi in quel caso è più lunga, perché ci sono una serie di immagini che vengono vivisezionate alla ricerca di un’infrazione.

La decisione di convalidare il gol è stata di mio fratello? Non c’è una decisione vera e propria, la decisione è dell’arbitro. L’arbitro non fischia, l’azione prosegue: gol, l’arbitro convalida. Poi c’è un controllo alla ricerca del VAR che dice: ‘No, ti sei sbagliato perché c’è un tocco evidente’. Allora in questo caso l’arbitro si ravvede della sua decisione, ma la decisione è chiaramente presa dall’arbitro,

Cosa ha detto mio fratello a Chiffi? Dal mio punto di vista dice all’arbitro: ‘Non ho motivo di smentire la tua decisione, quindi ha deciso l’arbitro. Questo è successo in Inter-Juve”.