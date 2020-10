Mbappé per i 60 anni di Maradona: "Nemmeno l'emiro in Qatar è venerato come lui a Napoli"

Diego Armando Maradona, da molti ritenuto il più forte calciatore di tutti i tempi, compie sessant'anni. France Football ha dedicato un numero speciale al Pibe de Oro, che ha fatto sognare milioni di tifosi nel corso della sua carriera. Dai trionfi con l'Argentina fino a quelli con la maglia del Napoli, la sua carriera è stata straordinaria, caratterizzata da giocate magnifiche e gol entrati nella leggenda di questo sport. Sono tanti i messaggi di auguri raccolti dalla rivista francese; tra gli altri anche Kylian Mbappé, il fenomeno del Paris Saint-Germain, ha riservato un pensiero al Diez: "Nel 1990, nel 2020 o nel 2050, Mardona resterà un marchio indelebile. L'impronta dei più grandi attraversa ogni epoca. Per i migliori parliamo di una o due generazioni, ma Maradona e qualcun altro rimarranno nella storia del calcio perché hanno lasciato delle tracce nel gioco e nella mente delle persone. Ricordo la nostra trasferta a Napoli: laggiù c'erano ritratti di lui dappertutto, come nemmeno si fa con l'emiro in Qatar. Mi è sembrato folle. Anche per i giovani come me, Maradona è un riferimento: potrebbe essere perché è stato il primo "giocatore da Playstation", con i suoi virtuosismi eccezionali e una velocità di esecuzione incredibile. Faceva tutto con una facilità impensabile. Non è possibile copiarlo, ma possiamo solo trarne ispirazione".