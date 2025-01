McTominay a Dazn: "Felice di aver avuto Kvara in squadra, gli siamo tutti grati"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dal match contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: “Conosciamo bene l'Atalanta, è una squadra molto forte ma faremo del nostro meglio per vincere. Addio Kvaratskhelia? Sono contento di aver avuto Kvara in squadra, siamo grati a lui per quello che ha fatto e gli auguriamo il meglio, ora ci concentriamo sulle nostre partite".