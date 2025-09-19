McTominay: "Amo l'Italia e la gente che ci vive, ma Manchester sarà sempre casa"

vedi letture

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a TntSports dopo la sconfitta dell'Etihad contro il Manchester City e si è soffermato anche sul ritorno a Manchester: "È stato bello tornare. Per me sarà sempre casa. Amo l’Italia e la gente che ci vive. Antonio Conte è un allenatore straordinario e qualcuno che ammiro molto per aver lavorato con lui per un anno.

Ha avuto una vera influenza sulla mia carriera e gli sono davvero, davvero grato per ogni opportunità che mi ha dato. Ovviamente è durissima quando resti in dieci. Ma è il calcio, devi resistere e fare del tuo meglio contro una squadra come il City, già complicata in undici".