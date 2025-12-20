McTominay incubo di Muharemovic: “Il più duro da marcare! Mi ha fatto girare la testa…”

Tarik Muharemovic è una delle sorprese della prima parte di stagione in casa Sassuolo. Il bosniaco classe 2003, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sportweek, ha indicato in Scott McTominay l’avversario più forte marcato finora: "Non è un attaccante e l’ho affrontato già alla prima giornata, ma mi ha fatto girare la testa. Parlo di McTominay del Napoli. Saltava da ogni parte del campo, era veramente dappertutto. Un momento stava in fascia, quello dopo ha fatto gol di testa, in piena area, anticipando proprio me. Poi Lautaro, Thuram… ma non li ho ancora affrontati tutti".