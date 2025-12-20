McTominay incubo di Muharemovic: “Il più duro da marcare! Mi ha fatto girare la testa…”
TuttoNapoli.net
Tarik Muharemovic è una delle sorprese della prima parte di stagione in casa Sassuolo. Il bosniaco classe 2003, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sportweek, ha indicato in Scott McTominay l’avversario più forte marcato finora: "Non è un attaccante e l’ho affrontato già alla prima giornata, ma mi ha fatto girare la testa. Parlo di McTominay del Napoli. Saltava da ogni parte del campo, era veramente dappertutto. Un momento stava in fascia, quello dopo ha fatto gol di testa, in piena area, anticipando proprio me. Poi Lautaro, Thuram… ma non li ho ancora affrontati tutti".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina McTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Beukema a 360°: “Napoli unica! McT il più forte della Serie A, Anguissa leader silenzioso! Conte? Carismatico! Se vinciamo la Supercoppa..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com