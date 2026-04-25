"McTominay ora nel suo ruolo!", Del Genio a Conte: "E perché l’aveva avanzato?"

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Paolo Del Genio ha parlato della vittoria del Napoli per 4-0 sulla Cremonese e delle dichiarazioni di Conte sul ruolo di McTominay

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della vittoria del Napoli per 4-0 sulla Cremonese e delle dichiarazioni di Conte sul ruolo di McTominay da centrocampista centrale ("non scopriamo l'acqua calda che quello è il suo ruolo): "Credo sia un xg record stagionale, del resto il Napoli non aveva mai fatto 4 gol e non siamo andati lontani dal quinto. Molto bene Alisson, cresciuto molto nel secondo, è diventato incontenibile. Io spero che Conte confermi questo schieramento, con le dovute proporzioni alcune situazioni si possono riproporre col Como anche se è molto più forte della Cremonese, ma linea alta e recupero alto si può fare anche lì, ma sarà sicuramente più difficile dietro affrontando una manovra forte.

Il Napoli ha bisogno di avere più soluzioni offensive, De Bruyne ha potuto sfruttare le sue qualità, serve l'ampiezza di Alisson che ha giocato tutti i 90' ed è un titolare del Napoli punto ed il passato allo Sporting conta poco, la profondità che trova il belga, ed ha bisogno anche di un avversario che forse ti aiuta ed esalta le tue scelte. Un po' la Cremonese sì... ma senza queste modifiche il Napoli avrebbe fatto sicuramente più fatica a vincerla. Conte? Voto 7. Scelte tutte fatte bene, soprattutto le iniziali. Finalmente messa da parte l'idea dei 4 centrocampisti, ha esaltato così McTominay, De Bruyne, Alisson migliora un po' tutto, c'è l'evidenza dei fatti e spero Conte confermi questo atteggiamento. A Como non deve esserci la preoccupazione di togliere Alisson e mettere di nuovo un centrocampista.

Conte cambia idea? Noi più di dirlo tutte le sere, con argomentazioni dietro, raccontavamo delle poche palle gol, dicevamo che Alisson migliora anche gli altri, dà più soluzioni. Conte ha ritenuto di fare altro, poi quando fa questo vediamo che va bene. Conte non è infallibile, sulle scelte pure a Cagliari, oltre che con Parma e Lazio, ci hanno portato a produrre pochissimo. Olivera a destra? Ha fatto bene, ma se giocava Beukema a destra secondo voi non vincevamo lo stesso 4-0? Conte su McTominay che dice è la sua posizione? E perché poi l'hai messo più in avanti mettendolo in difficoltà".