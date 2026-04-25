Cremonese, Giampaolo incorona Alisson: "E' devastante, non c'entra chi lo marca..."

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Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo in un passaggio finale è stato interrogato anche su Alisson Santos, devastante anche dal primo minuto e tra gli artefici del 4-0 del Napoli:

"Nell'uno contro uno è fortissimo, quando punta l'avversario è devastante, non è un problema di chi lo marcava. Me lo aspettavo titolare e mi aspettavo quel tipo di formazione. Il Napoli ha talento da vendere, poi capita anche nella giornata buona e paghi dazio", la replica del tecnico della Cremonese.

Ancora sugli uno contro uno e la sofferenza difensiva: "Abbiamo giocato sugli uno contro uno difensivi, è stata una scelta. Abbiamo accettato questo rischio, preferisco questa strada rispetto a quella più arrendevole e remissiva. Almeno così cresci caratterialmente. Per vincere devi penare, le squadre come la nostra devono lottare fino alla fine".