Podcast Le pagelle di Caporale: "Ci sono due 8 ed un 7,5! Premio anche Conte..."

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Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto su Radio Tutto Napoli stilando le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0

Il giornalsita Carlo Caporale è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video, stilando le pagelle di Napoli-Cremonese: "Era lecito attendersela e nemmeno troppo difficile prevederla. Partita sbloccata immediatamente, addirittura nel primo quarto d'ora l'1-0 è anche stretto. Poi prima dell'intervallo si è arrotondato in maniera importante il risultato. La Cremonese non ha trovato né le distanze giuste, né le contromisure, senza mai riuscire ad arginare le avanzate del Napoli. Hojlund? Nella scorsa gara nulla funzionava, per cui andare dietro alle prestazioni individuali era difficile. Nessuno è riuscito a dare il contributo, oggi è successo l'inverso perché la squadra ha avuto la mentalità e l'atteggiamento giusto, l'ha convertito anche a livello di gioco, a livello di qualità, si sono mossi più in maniera precisa, armoniosa. Hojlund è un giocatore che se lo metti lì statico fa fatica, quindi deve fare sì la guerra con i difensori ma deve anche poter avere la chance di scaricare, fare un po' da pivot o venire incontro".

Le pagelle di Napoli-Cremonese

Milinkovic quasi inoperoso, poteva anche il Napoli fare a meno del portiere, a un certo punto si poteva giocare con il portiere volante. Sui difensori Olivera ha fatto il suo, 6, invece Buongiorno 6,5 perché veniva da una prestazione non brillantissima e quindi era uno di quelli che doveva in qualche modo far capire a tutti che quello era stato un episodio e lo ha fatto. Al rientro ho dato 7 a Rahmani perché senza strafare ha dato sicurezza, tranquillità, efficacia al reparto difensivo. Addirittura stava facendo anche gol nel secondo tempo con quel colpo di testa finito sulla traversa. Politano 6, forse quello un po' fuori dal contesto, un po' meno convolto, probabilmente non brillantissimo anche dal punto di vista fisico, infatti è stato uno di quelli subito sostituiti quando sono iniziati i cambi nella ripresa. 6,5 invece Lobotka che quando la squadra gira si sente il suo modo di trattare palla, di impostare il gioco. E' un giocatore che balza all'occhio quando le cose vanno in un certo modo.

McTominay 8, l'ho premiato alla fine come migliore in campo, ma se la gioca con Alisson Santos con lo stesso voto. Mi è rimasto però quel gesto atletico che ha fatto scaturire il gol. Un gesto tecnico e atletico non indifferente a cui non è nuovo lo scozzese. 7 a Gutierrez, inizialmente non giocava, poi piano piano ha cominciato ad avere minuti, lentamente ma in maniera progressiva e inesorabile si sta prendendo il Napoli anche a livello di titolarità. Ha dimostrato di essere stato un ottimo acquisto, un giocatore che in chiave futura tornerà non utile ma di più. Su gli attaccati abbiamo detto di Alisson Santos 8 anche lui per il suo modo di stare in campo, per la vivacità che mette anche quando parte palla al piede, è un giocatore di qualità ma anche di grande tenuta atletica e fa un bel gol con quella sua convergenza dove trova quella giocata esitando. Che bella partita. Così come De Bruyne, le sue qualità vengono fuori nel momento in cui tutto il contesto attorno a lui gira nel modo giusto. Il direttore d'orchestra fa la sua figura quando gli orchestrali sono bravi e fanno il lavoro giusto. Ha trovato linee di passaggio irreali in alcuni casi. Mi auguro che l'anno prossimo resti e abbia più continuità. Hojlund abbiamo detto, combattivo, 6,5 pieno. Avebbe meritato il gol, l'aveva anche trovato, gli auguriaimo di trovarlo alla prossima. Per quanto riguarda gli uomini subentrati sufficienza per tutti, un mezzo voto in più ho dato a Gilmour perché mi è piaciuto come sempre quando entra con quella personalità. Chiudiamo col tecnico che era chiamato a risollevare la squadra, scesa in campo con la testa giusta, poi l'ha gestita anche bene con i cambi fatti subito, Conte 7,5!"