Pogba su McTominay: "Ha un solo segreto e io lo conosco molto bene"
Paul Pogba, ex giocatore della Juventus, è intervenuto nel podcast di Rio Ferdinand e si è concentrato sul perché le cose stiano andando così bene per Scott McTominay in Italia con Antonio Conte:
"La risposta è una sola Antonio Conte. Credetemi o no, quando ho saputo che Scott sarebbe andato al Napoli con Antonio Conte, ho detto: 'Guardate, Conte lo adorerà.' Perché ha tutto quello che Conte ama. È un gran lavoratore, ha disciplina. Si allena sempre come se stesse giocando una partita, ed è il tipo di giocatore che sai di dover avere in squadra, perché darà tutto. Hai bisogno di qualcuno come — non giocava molto ai tuoi tempi, stava in panchina — Darren Fletcher, e Scott sa come segnare i gol, anche Fletch sapeva segnare. Scott fa gol, ne ha segnati tanti in allenamento. E io mi sono detto: con Conte, lo farà correre e a lui piace correre. Credetemi. Questo è quello che ho detto. E io conosco Conte."
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