L'editoriale di Chiariello: "Alisson, Scott, Gutierrez, a Conte chiedevamo solo logica!"

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Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Cremonese nel suo solito editoriale per Canale 21

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Cremonese nel suo solito editoriale per Canale 21: "Logica, testa, cuore. Ricetta semplice per servire un dolce ai tifosi napoletani. Si attendeva un riscatto dopo il nulla cosmico di Napoli-Lazio. Si attendeva da parte di Conte un ragionamento sulle sue scelte. Si attendeva una reazione. La Cremonese era stata preannunciata come una squadra che avrebbe messo il pullman davanti alla porta. Se questo è un pullman... la Cremonese è stata veramente pochissima cosa se non nulla. Questa squadra retrocede senza se e senza ma se è quella vista questa sera.

Conte contro ogni logica aveva riproposto i Fab Four. Soprattutto con giocatori in condizioni pessime come Anguissa. Non avevano convinto all'inizio della stagione e non hanno convinto adesso che li ha riproposti. Contro ogni illogica Conte aveva accantonato Alisson Santos e Gilmour nel momento in cui gli stavano dando qualcosa di importante. Contro ogni logica Gutierrez era finito in panchina. Scelte testarde da parte di Conte che non hanno pagato. Il Napoli aveva perso l'identità, si era stravolto, era diventata una squadra lenta, ingolfata. Io l'ho detto tutta la settimana. Conte, attaccati a quello che ha funzionato durante la stagione. Tu avevi scoperto, a furia di tentativi ed errori, un assetto che aveva dato grandi dividendi perché in Supercoppa avevamo battuto Milan e Bologna al di là di ogni ragionevole dubbio, come direbbero i giuristi americani. Il Napoli aveva letteralmente dominato con Milan e Bologna. e aveva dominato a Cremona e a Roma con la Lazio, Fino a che McTominay si è fermato. Da quel momento in poi Napoli ha sofferto. Nel momento in cui aveva avuto gli effettivi a disposizione doveva tornare a quella coppia strepitosa, Lobotka-McTominay su cui io edificherei il futuro del Napoli, sinceramente partirei da lì, un incursore vero, che sia Neres, che poi sia Vergara, che poi sia Allisson. Due incursori laterali, Politano, Gutierrez, Spinazzola, ma Gutierrez con Alisson va molto meglio perché Gutierrez è un giocatore da mezzi spazi, entra nel campo mentre Spinazzola va a sbattere su Alisson perché vuole l'ampiezza come Alisson, erano tutte cose logiche e la logica è tornata al potere e le cose hanno magicamente funzionato, McTominay non è più un'anima in pena in un ruolo non suo il trequartista, partendo da centrocampo dove ha dominato in lungo e largo in fase di ripiegamento, in fase di costruzione, in fase di incursione, poteva fare oggi 4-5 gol, indemoniato, ha segnato, ha sbagliato, ha tirato, ha pressato, ha fatto di tutto, partendo dalla posizione di centrocampista box to box, che sono le sue qualità, straordinario calciatore.

Dopodiché il Napoli ha mostrato la corsa di Alisson a cui Terracciano proprio non ha letto neanche la targa. E Alisson ha dimostrato di vedere anche la porta, il suo terzo gol, col suo movimento tipico, 70 metri di corsa, poi ondeggia, poi scarta, va a fare il cambio di direzione, va sulla destra e incrocia sul lato opposto e fa gol. Questo Napoli ha messo subito la testa, quella che è mancata totalmente con la Lazio ma anche col Parma, dove non ci ha creduto, aveva oltre mezz'ora per vincerla e non l'ha vinta. E ci ha messo anche cuore. Con un piccolo appunto. È mancato un po' di cuore. Proprio a Scott. Poteva lasciare il rigore a Giovane e fargli fare il suo primo gol in stagione. Mi è dispiaciuto. Poteva essere una carineria simpatica verso un ragazzo che nel finale ha provato a farsi notare. Napoli logico. Napoli sul pezzo, Napoli nettamente più forte. Non avevamo chiesto niente di particolare a Conte, tranne che la logica. E non facciamo ora che da questa partita escano fuori peana e ditirambo perché abbiamo spezzato le reni a una povera Cremonese. Né più, né meno. E chi stasera dirà, avete visto De Bruyne? Io gli dico, ma con chi? Con la Cremonese? Abbiamo pagato un calciatore 10 milioni al suo procuratore e gli diamo 6 milioni all'anno per spezzare le reni alla Cremonese. Sono altre le prove a cui De Bruyne deve rispondere, perché il quesito, se è lui l'uomo da cui partire per l'anno prossimo, non lo abbiamo sciolto questa sera. Se vogliamo ragionare, se ci vogliamo far prendere dall'emotività, ora è tutto bello, tutto a posto, allora sono tutti grandi, viva il Napoli, ha vinto il Napoli".