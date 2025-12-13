TuttoJuve, Pavan: “La verità è che a Conte non interessa nulla della Champions”

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha parlato della sconfitta del Napoli, ko 2-0 all'Estadio Da Luz sotto i colpi del Benfica e ora al 23esimo posto nella classifica della League Phase di Champions League. Il collega ha sottolineato come Antonio Conte - a suo dire - si dimostri poco avvezzo al doppio impegno: “Ha caricato la squadra alla morte per la partita contro la Juventus e con il Benfica il Napoli non ne aveva più nemmeno mentalmente, la verità è che all'allenatore non interessa nulla della Champions, ma se arrivasse dietro ai bianconeri farebbe una grande figuraccia”.