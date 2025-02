Mediaset, Biasin: “Napoli, Inter e Atalanta hanno tutte il 33%, scontro diretto non decisivo”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset: “Scontro diretto decisivo? No, con tre squadre in 3 punti nessun risultato decide il campionato. Hanno tutte e tre il 33% di possibilità di poter vincere il campionato. Diao? Avrebbe giocato con Conte? Sei sicuro, perché con Fabregas gioca un 19enne con Conte il 19enne avrebbe giocato? Conte non gli ha detto prendetemi un 19enne.

Obiettivi Inter? Impossibile scegliere, in questo momento provi a fare tutto, sei una grande squadra, e ci provi. Al limite in Coppa Italia butti dentro le riserve, ma campionato e Champions devi provarci, magari non vinci niente ma devi provarci”